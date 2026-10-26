SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Il patto.
27 ottobre 2026 alle 00:27

Porto, sicurezza: verso l’intesa azienda-sindacati 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un protocollo condiviso per rafforzare la sicurezza nel porto di Cagliari e scongiurare nuove tragedie sul lavoro. È l’obiettivo emerso dal tavolo convocato ieri mattina su richiesta di Cgil, Cisl e Uil, insieme alle rispettive categorie, con l’Autorità di Sistema portuale del Mare di Sardegna e Confindustria Sardegna Meridionale. Un confronto giudicato positivo, che sarà seguito da incontri con le singole aziende.

A sollecitare interventi rapidi sono la segretaria della Cgil Sardegna Simona Fanzecco e il segretario regionale della Filt Cgil Arnaldo Boeddu. «Dobbiamo stringere i tempi e arrivare al più presto alla definizione di azioni condivise per prevenire gli incidenti, rafforzare i sistemi di controllo e monitoraggio», sottolineano. A rendere urgente l’intesa è soprattutto il bilancio degli incidenti mortali: due lavoratori hanno perso la vita nell’area portuale nell’arco di due anni. Una situazione «inaccettabile», che dimostra la necessità di fare subito gli investimenti per la prevenzione.

I sindacati esprimono apprezzamento per la disponibilità manifestata dall’Autorità portuale e da Confindustria, entrambe favorevoli alla definizione di un protocollo comune. Il prossimo passaggio sarà il confronto diretto con le imprese, per individuare le carenze tecniche e organizzative. Obiettivo: garantire condizioni di sicurezza a tutti i lavoratori.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Oristano.

«Sono le donne a chiedere aiuto»

Mariella Careddu
proteste

Pratobello 24, i Comitati: «Venerdì tutti in piazza contro la falsa transizione»

Il movimento che si oppone agli speculatori aderisce allo sciopero generale del 30 ottobre 
Al. Car.
Autonomia

«Nuovo Statuto per competere col Nord»

Si riaccende il dibattito sulla riforma dopo l’appello di Todde al Governo 
Massimiliano Rais
La storia

Le carte e le lettere di Dino Giacobbe all’Archivio di Stato

L’annuncio del nipote Thomas Harder: potranno essere consultate a Nuoro 
Giuseppe Deiana
Università

«Un ateneo al servizio degli studenti»

Massimiliano Rais
L’iniziativa

Legge elettorale, la carica dei ricorsi parte dall’Isola

A Cagliari e in altri 24 Tribunali le istanze sull’incostituzionalità 
Femminicidio

«Impagnatiello premeditò il delitto»

Omicidio di Giulia Tramontano, tre mesi di isolamento diurno al fidanzato  