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Piazza Matteotti
09 ottobre 2026 alle 00:53

Polizia in stazione: controllati quasi 400 passeggeri 

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Quasi 400 passeggeri identificati e più di 100 bagagli controllati. È il bilancio del servizio straordinario dello scorso fine settimana della Polizia Ferroviaria nella stazione di piazza Matteotti. Il dispositivo di controllo ad alta visibilità è stato eseguito con l’ausilio del personale del reparto cinofili di Abbasanta.

Il servizio straordinario ha portato così a un incremento dei controlli sui passeggeri e sui relativi bagagli, con l’obiettivo di favorire un maggiore livello di sicurezza e di prevenzione dei reati in ambito ferroviario. Gli agenti hanno identificato passeggeri e controllato 129 bagagli.

L’iniziativa, riferisce la Polizia Ferroviaria, rientra nell’ambito delle strategie di intensificazione delle misure di sicurezza nei principali nodi ferroviari del Paese, con particolare attenzione alla tutela dei cittadini e dei viaggiatori.

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