Isili.
26 febbraio 2026 alle 00:42

Piscina esterna, operai in azione per i lavori di manutenzione 

Sono ufficialmente iniziati i lavori di manutenzione straordinaria della piscina esterna di Isili, struttura di proprietà della Comunità Montana Sarcidano-Barbagia di Seulo. L’intervento prevede opere di manutenzione e messa in sicurezza dell’impianto, tra cui l’impermeabilizzazione di alcuni punti della struttura, la sostituzione della pavimentazione e interventi di adeguamento e sicurezza della vasca.

La piscina esterna rappresenta ormai da anni un luogo di aggregazione sociale, frequentata durante la stagione estiva da giovani, famiglie e anziani, diventando così un attrattore territoriale e un servizio importante per le comunità del territorio. «L’avvio di questi lavori», ha detto Rossano Zedda assessore ai Lavori pubblici della Comunità montana, «rappresenta un passaggio importante per garantire la piena funzionalità e la sicurezza di una struttura molto frequentata dalle nostre comunità, si tratta di un intervento necessario per preservare e valorizzare un servizio che è diventato un punto di riferimento per la socialità e il benessere dei cittadini».

Soddisfazione per l’avvio del cantiere è stata espressa anche dal sindaco di Isili. «La messa in sicurezza dell’impianto esterno», ha detto Luca Pilia, «è indispensabile per garantire la fruizione della piscina in sicurezza, ormai rappresenta un attrattore fondamentale per il Sarcidano e la Barbagia di Seulo durante il periodo estivo». (s. m.)

