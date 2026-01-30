Pisacane chiede testa e cuore 

Dopo aver battuto la Juve e la Fiorentina, Fabio Pisacane (nella foto) lavora sulla testa dei rossoblù. Oggi alle 20.45 la delicata sfida con il Verona, crocevia per la salvezza. Verso la conferma della formazione.
alle pagine 42, 43
Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp
Dopo aver battuto la Juve e la Fiorentina, Fabio Pisacane (nella foto) lavora sulla testa dei rossoblù. Oggi alle 20.45 la delicata sfida con il Verona, crocevia per la salvezza. Verso la conferma della formazione.
alle pagine 42, 43