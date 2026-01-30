Nuova allerta meteo Cagliari chiude le scuole e i parchi 

L’incubo del ciclone Harry non sembra voler concedere tregua. Anche se il vortice si è allontanato, pioggia e maltempo continuano a incombere sull’Isola, e con loro, le allerte diramate dalla Protezione civile.

La tensione è alta e la prudenza mai troppa. Così oggi è stato sufficiente un bollettino di allerta arancione per rischio idrogeologico e idraulico per convincere il primo cittadino di Cagliari, Massimo Zedda, a (ri)chiudere scuole di ogni ordine e grado. Cancelli chiusi anche per asili nido, parchi, aree verdi e cimiteri nel capoluogo. Massima attenzione a Pirri, dove resta il divieto di parcheggio nelle strade più esposte.

Il provvedimento

Tutto chiuso anche oggi quindi. La decisione arriva dopo la riunione del Coc – il centro operativo comunale, convocato e presieduto dal sindaco Zedda – in seguito all’allerta arancione (per rischio idrogeologico) e gialla (per rischio idraulico e temporali), diramata dalla Protezione civile per l’intera giornata di oggi.

«Il provvedimento – si sottolinea nell’ordinanza depositata dal Comune – ha carattere precauzionale ed è legato alla condizione dei suoli, causata dalle allerte meteorologiche precedenti, che potrebbero determinare situazioni di rischio per la popolazione e per la viabilità, in relazione agli spostamenti da e verso Cagliari».

Allerta Pirri

L’Isola continua a essere nella morsa del maltempo, in particolare nel settore meridionale: Cagliari, Campidano e Sulcis le zone più colpite dall’ondata di rovesci. Nel Cagliaritano la preoccupazione maggiore riguarda la municipalità di Pirri, dove è stato disposto il divieto di parcheggiare le auto tra le 9 e le 18 (ore interessate dal codice arancione) nelle vie più a rischio: via Balilla (dalla piazza Italia sino alla via Dandolo) e traverse, via Italia, via Dolianova, via Sinnai, via Settimo, via Mara, via Donori, via Santorre Di Santarosa, via Confalonieri e via Ampere. «Le auto – si legge – potranno essere spostate nell’area del parcheggio della piscina comunale di Terramaini, in via Pisano, che sarà interamente riservato ai veicoli dei residenti nelle zone soggette ad allagamenti».

Tra le diverse indicazioni, il provvedimento invita i cittadini a evitare al massimo gli spostamenti, «in particolar modo i pendolari» e a «tenere libere le strade d’accesso ai presidi ospedalieri». Nel Comune rafforzate anche le misure a sostegno dei senza fissa dimora, nessuna limitazione invece per stadio e impianti sportivi, che resteranno aperti.

I commenti

Intanto ieri sera, dopo la comunicazione del sindaco, sui social arriva immediata la divisione tra i commenti: chi da una parte è pronto a condividere la decisione precauzionale e chi invece, dubita che fosse necessaria.«Meglio prevenire che piangere i morti», si legge tra le reazioni di Facebook. Qualcuno subito sotto ironizza sull’era Covid: «Manca il Dpcm di Conte e siamo a posto». I più sono preoccupati per la partita di questa sera: «Sindaco ma il Cagliari giocherà?», e chi infine conclude: «Non siete mai contenti».

