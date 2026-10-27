Piantati sei alberi all’ingresso del Sirai 

Accedere all'ospedale Sirai sarà più confortevole ed “ecologicamente corretto”: sei alberi rendono speciale l'ingresso perché ieri, grazie a “Un albero per la salute”, ha fatto tappa all'ospedale di Carbonia un'iniziativa che abbina il benessere dell'uomo e la salvaguardia della natura. Si deve alla campagna della Federazione medici internisti, insieme al Raggruppamento biodiversità dei Carabinieri. Sono stati piantati due lecci, due corbezzoli e due sughere, vicino ai parcheggi in zona spoglia e in un’area più adiacente all'ingresso. L'iniziativa rientra nel progetto "Un albero per il futuro", nel quadro del programma One Health promosso dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. Erano presenti il direttore generale Paolo Cannas, il comandante della Compagnia carabinieri di Carbonia Matteo Scarpino con i militari del raggruppamento Biodiversità, il vice presidente della Provincia Gianluigi Loru, il direttore del reparto di Medicina Mauro Mantega e i medici della Fadoi. (a. s.)

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