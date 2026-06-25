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Dai francesi
26 giugno 2026 alle 01:25

Petroliera russa fermata al largo  della Sicilia 

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Parigi. La Francia ha fermato una petroliera legata alla Russia al largo delle coste della Sicilia all’inizio di questa settimana: lo ha annunciato su X il presidente francese Emmanuel Macron. «Martedì, la marina francese ha effettuato un abbordaggio sulla petroliera Deliver mentre questa transitava al largo delle coste della Sicilia in violazione del diritto del mare», ha scritto Macron. Il presidente francese ha affermato che la Deliver era collegata alla cosiddetta flotta ombra di Mosca, utilizzata per aggirare le sanzioni occidentali imposte dopo l’invasione russa dell’Ucraina nel 2022.

La nave, che batteva bandiera camerunese e proveniva da Primorsk, in Russia, è stata scortata dalla marina francese verso un ancoraggio per ulteriori controlli, hanno riferito le autorità marittime. Le navi della flotta ombra cambiano frequentemente bandiera, una pratica nota come “flag-hopping”, oppure utilizzano registrazioni non valide nel tentativo di sfuggire al monitoraggio.

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