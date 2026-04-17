Personal trainer ucciso, l’autopsia sarà lunedì 

È ancora un giallo l’omicidio di Dino Carta, il personal trainer di 42 anni assassinato a Foggia lunedì scorso mentre portava a spasso il cane a pochi passi da casa. Le indagini della Procura e degli investigatori si stanno concentrando in queste ore sull'analisi dei filmati registrati dalle telecamere di videosorveglianza della zona e sul telefono che la vittima aveva in tasca la sera del delitto. Sulla dinamica dell'aggressione le prime risposte potranno arrivare dall'autopsia, che è stata programmata per lunedì prossimo.