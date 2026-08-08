VaiOnline
Sant’Elia.
09 agosto 2026 alle 00:45

Perdita idrica: «Lo spreco d’acqua va avanti da mesi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una perdita idrica a due passi dalla ferma del Ctm: nonostante le proteste, la situazione in via Borgo Sant’Elia non è mai migliorata. «Ci sono state varie segnalazioni da parte di residenti inviate al Comune e al gestore del servizio idrico, Abbanoa, purtroppo senza alcun esito», evidenzia Stefano Deliperi del Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig).

Un guasto che sembra ripetersi nel tempo. «Come Grig avevamo già inoltrato, nel dicembre del 2024, una segnalazione al Comune, ad Abbanoa, ai Carabinieri e al Corpo Forestale perché fosse riparato il guasto. L’intervento era stato effettuato. Ora a distanza di anni, come evidenziato dai residenti, da alcuni mesi la perdita d’acqua è ripresa e a nulla sono valse le richieste di riparazione».

Gruppo d’Intervento Giuridico ha così inviato una segnalazione richiedendo che il guasto venga riparato in modo definitivo. «In Sardegna le perdite dalle reti di distribuzione idrica sono in media del 52,8 per cento: dieci punti in più della media nazionale, il 42,4%, ma anche del sud Italia (50,5%) e addirittura quasi 20 punti sopra quelle del Nord ovest del Paese (33,5%). Si tratta di un leggero miglioramento visto che nel 2012 la percentuale di perdite si attestava sul 55 per cento.

RIPRODUZIONE RISERVATA  

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

I mari del sud.

Villasimius, gioie e dolori. A Pula invasione di stranieri

Gianni Agus Ivan Murgana
Le ferie dei politici

Giorgia Meloni in vacanza nell’isola dei presidenti

Tre giorni di relax per la premier con la figlia a La Maddalena tra nuotate e passeggiate in centro 
Caterina De Roberto Claudio Ronchi
Regione

«Legge sugli staff,  se avete il coraggio spazzatela via»

Piga (FdI) provoca il Campo largo L’assessore Cocco: polemica sterile 
Roberto Murgia
L’intervista

«Sulle Ande chiedevo la salvezza alla Luna»

Carlitos Páez, ospite del Cagliari al Trofeo Riva: «Credeteci sempre, come il mio amico Diego Lopez» 
Lorenzo Piras
1940-2026

«Buon viaggio babbo» I fiori di Pavana per salutare Guccini

Il cardinale Zuppi, amico personale: «Poesia e musica fanno cantare il cuore» 
La storia

Gatto Nerone si perde ma ritrova la strada di casa

Nove chilometri in cinque giorni: così è tornato da Lanusei a Loceri 
Federica Melis
Milano

Impiantato un embrione sbagliato

Scambio di pazienti al San Raffaele: «Errore umano, ci scusiamo» 