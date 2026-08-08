Perdita idrica: «Lo spreco d’acqua va avanti da mesi» 

Una perdita idrica a due passi dalla ferma del Ctm: nonostante le proteste, la situazione in via Borgo Sant’Elia non è mai migliorata. «Ci sono state varie segnalazioni da parte di residenti inviate al Comune e al gestore del servizio idrico, Abbanoa, purtroppo senza alcun esito», evidenzia Stefano Deliperi del Gruppo d’Intervento Giuridico (Grig).

Un guasto che sembra ripetersi nel tempo. «Come Grig avevamo già inoltrato, nel dicembre del 2024, una segnalazione al Comune, ad Abbanoa, ai Carabinieri e al Corpo Forestale perché fosse riparato il guasto. L’intervento era stato effettuato. Ora a distanza di anni, come evidenziato dai residenti, da alcuni mesi la perdita d’acqua è ripresa e a nulla sono valse le richieste di riparazione».

Gruppo d’Intervento Giuridico ha così inviato una segnalazione richiedendo che il guasto venga riparato in modo definitivo. «In Sardegna le perdite dalle reti di distribuzione idrica sono in media del 52,8 per cento: dieci punti in più della media nazionale, il 42,4%, ma anche del sud Italia (50,5%) e addirittura quasi 20 punti sopra quelle del Nord ovest del Paese (33,5%). Si tratta di un leggero miglioramento visto che nel 2012 la percentuale di perdite si attestava sul 55 per cento.

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