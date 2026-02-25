Per Pisacane è il giorno delle scelte 

Dalle semplici terapie a un lavoro personalizzato sul campo. Per Deiola è un primo passo verso il recupero, sicuramente non per la partita di domani a Parma, difficilmente per quella successiva con il Como (data e orario sono ancora da definire), probabilmente per quella successiva ancora col Pisa. Alla quale puntano anche Gaetano e Borrelli, che aspettano, però, ancora un via libera dallo staff medico per iniziare a forzare. Sempre riposo assoluto, invece, per Mazzitelli, tradito dal polpaccio nell’ultima gara con la Lazio.

Per tutti gli altri è il momento delle scelte, questa mattina al Crai Sport Center di Assemini dove è in programma la rifinitura, a seguire la partenza. L’assenza di un regista naturale potrebbe spingere il tecnico rossoblù Pisacane verso il doppio mediano (nel caso Adopo-Sulemana) come contro la Lazio dopo l’infortunio di Mazzitelli. Cambio forzato in difesa, complice la squalifica di Mina. Tra i papabili Rodriguez che non gioca dalla gara con la Roma. Molto dipenderà anche dal modulo che verrà utilizzato. A prescindere, Esposito e Kiliçsoy dovrebbero essere i due punti di riferimento davanti.

Al Tardini il fischio d’inizio è fissato per le 20.45. L’arbitro sarà il molisano Luca Massimi.

