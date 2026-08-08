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Tricolori.
09 agosto 2026 alle 00:42

Per Piras terza medaglia dai 1500 stile 

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Le gare sui 1500 metri (stile libero, ovviamente), hanno chiuso a Roma la lunga sessione dei campionati italiani estivi di categoria e per la Sardegna sono arrivati gli ultimi buoni piazzamenti. Il migliore è arrivato ancora da Silvia Piras (Esperia, Juniores), capace di conquistare in 17’08”14 il suo terzo argento dopo quelli nei 400 e 800. Ha tinte granata anche il quinto posto del Senior dell’Esercito, Fabio Dalu, in 15’31”36, in una gara che ha visto il 13° di Giovanni Marongiu (Canottieri Napoli, 16,03”68).

Nella Juniores maschile, c’era la coppia dell’Acqua Sport: nono Andrea Iannuzzelli, vicino ai propri standard con 16'14”22, 16° (secondo al fotofinish in batteria) Mirko Rivano in 16'24”53, nuovo personale personale. Infine i Cadetti: Matteo Lugas (Promogest) è stato 14° in 16’27”55, nona Carla De Santis (Sport Full Time), che si è migliorata sino a 17'27”08. ( c.a.m. )

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