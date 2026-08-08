Per la Torres un gol per tempo nell’amichevole con il Latte Dolce 

Latte Dolce 0

Torres 2

Latte Dolce (3-4-2-1) : Pedone (1’ st Cherchi); Piredda, Pinna, Coghetto (10’ st Desole); Lopes, Limberti, Asproni, Ruggiu (37’ st Sogos); Mascia (15’ st Saddi), Sorgente (35’ st Dieni); Banti (45’ pt Belloi). Allenatore Fini.

Torres 1° tempo (3-4-2-1) : Zaccagno; Berti, Antonelli (10’ pt Palazzo), Zanandrea; Zecca, Mastinu, Giorico, Liviero; Pennington, Di Stefano; Scotto.

Torres 2° tempo (3-4-2-1) : Tirelli; Palazzo, Berti, Liviero; Zecca, Mastinu (25’ st Sotgiu), Brentan, Masala (33’ st Bonin); Sanat, Di Stefano (20’ st Carboni); Sorrentino. Allenatore Greco.

Reti : pt 16’ Liviero, st 33’ Sorrentino.

Sassari . Gambe pesanti per la Torres che non brilla ma riesce ugualmente a imporsi sul Latte Dolce per 2-0 nell’amichevole sul sintetico di via Cilea. Padroni di casa subito pericolosi con Sorgente, ma Zaccagno ribatte il diagonale. La squadra di Greco cresce, ripropone gli acciaccati Di Stefano (subito titolare) e Sorrentino (nella ripresa) ma fatica. Nicholas Pennington spiega: «Siamo arrivati a questa gara un po’ stanchi. Le idee le avevamo chiare ma non avevamo la rapidità e la precisione necessarie, ma è giusto allenarsi anche così». Leggero infortunio a una spalla per il difensore Antonelli, sostituito dopo 10’ da Palazzo, che ha offerto una prestazione confortante. Molto bella la prima rete: Masinu suggerisce, Liviero triangola con Scotto e una volta in area fa secco il portiere del Latte Dolce. Nel secondo tempo guizzo di Sanat e Sorrentino sottoporta fa 2-0 di testa.

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