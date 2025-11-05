Per il Li Punti poker all’Usinese e quarti di finale 

Usinese 0

Li Punti 4

Usinese (4-3-3) : Di Vita, Saccu, Giachero, Jurado, S. Sanna (1’ st Sechi), Coradduzza (1’ st Igene), N. Sanna, D’Andrea (19’ st Porru), Grassi (16’ st Carboni), L. Fiorelli, Masala (1’ st Irde). In panchina Padiglia, Rollo, A. Fiorelli. Allenatore Scotto.

Li Punti (4-3-1-2) : Murru, Zinellu (33’ st Ruju), Tuccio, Cresci, Fresu, Cirotto (22’ st Peana), Salaris, Cherchi (10’ st Dettori), Dieni, Pireddu (25’ st Garau), Silanos (19’ st Alberti). In panchina Rotella, Pilo, Marratzu, Piras. Allenatore Salis.

Arbitro : Arru di Sassari.

Reti : primo tempo 22’ e 29’ Silanos; secondo tempo 14’ Zinellu, 47’ Salaris.

Note : espulso Panzali (dir. Usinese); ammoniti Coradduzza, Giachero, Salaris, Dettori.

Usini. Il risultato che non ti aspetti. Il Li Punti sbanca il Peppino Sau con un rotondo 0-4 e accede ai quarti di finale della Coppa Italia di Promozione.

Tanta corsa, pressing e sviluppi: gli ospiti partono col mordente guidati dallo scatenato Silanos (una delle migliori sorprese tra i sassaresi in questo inizio di stagione). Il classe 2008 sigla una doppietta in pochi minuti (22’ e 29’) avventandosi da rapinatore su un cross dal fondo di Fresu e attaccando la profondità (fuorigioco sì o no?) in occasione del secondo, freddando a tu per tu Di Vita.

Il tris è di Zinellu, su una ripartenza in solitaria che lo vede accentrarsi dalla sinistra e insaccare in rete. Firma il poker Salaris, in pieno recupero, con un tiro da fuori.

