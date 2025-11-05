VaiOnline
Dal campo.
06 novembre 2025 alle 00:34

Per Como recupera soltanto Deiola  

Sono ridotte al minimo le possibilità che Pisacane recuperi qualcuno degli infortunati per Como-Cagliari. Dei cinque giocatori a parte negli allenamenti di questi giorni, quello con qualche speranza in più è Alessandro Deiola, reduce da un’elongazione al quadricipite femorale della coscia sinistra, ma una sua presenza fra i convocati per l'anticipo del Sinigaglia resta difficile. Per gli altri, ossia Giuseppe Ciocci, Joseph Liteta, Nicola Pintus e Marko Rog, il rientro a disposizione sarà quasi certamente dopo la sosta, a partire dal match col Genoa del 22 novembre.

Oggi seduta mattutina, domani rifinitura e partenza per Como. Ieri gruppo diviso in due, con un allenamento differente tra chi ha giocato di più lunedì con la Lazio e gli altri. Fino alle 19 di domani prosegue la vendita dei biglietti per il settore ospiti, a 35 euro sul sito ufficiale del Como: necessaria la Fidelity Card del Cagliari Calcio.

L’arbitro

Per Como-Cagliari sarà Ivano Pezzuto di Lecce, alla quarta partita coi rossoblù. Bilancio in perfetta parità: una vittoria nel 2024 con la Carrarese in Coppa Italia, un pareggio nel 2020 a Parma e una sconfitta nel 2021 con la Roma. Non dirige in Serie A dal 28 settembre 2023.

