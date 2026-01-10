«Per Aurora giustizia, non vendetta» 

Latina. «È difficile farsi ragione di tanta brutalità e sofferenza, una violenza e follia che ci lascia senza fiato. Ma come ha detto tuo papà, “non cerco vendetta ma giustizia”: vuole che tu riposi». Durante la sua omelia ha parlato direttamente ad Aurora Livoli l’arcivescovo di Gaeta Luigi Vari che ha celebrato i funerali della 19enne trovata senza vita in un cortile di un palazzo alla periferia di Milano il 29 dicembre, violentata e strangolata. «Siamo una famiglia, e dobbiamo vivere questo momento mettendo in comune il nostro amore, la nostra speranza, il nostro pensiero per Aurora», ha detto monsignor Vari nella chiesa di san Giovanni Battista, a Monte San Biagio, gremita di fedeli con una rosa bianca in mano, come quelle poggiate sulla sua bara di noce chiara, al fianco di una foto della giovane. «Siamo qui oggi con il cuore colmo di dolore: ogni parola appare fragile, insufficiente» ha aggiunto il sindaco Federico Carnevale, prima che all’uscita del feretro venissero lanciati dei palloncini bianchi nel cielo.

