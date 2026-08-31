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01 settembre 2026 alle 00:59

Pensieri e parole C’è Grazia Deledda dallo psicanalista 

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Nel centenario del Nobel a Grazia Deledda, “Porto Cervo Libri”, rassegna letteraria promossa dal Consorzio Costa Smeralda, propone, nell’ambito del programma culturale estivo 2026, un incontro dedicato alla scrittrice nuorese per entrare nelle sue pagine e interrogare una dimensione della sua opera ancora profondamente contemporanea: la vita interiore dell’essere umano. L’appuntamento è nella suggestiva Spiaggetta questa sera alle 19.30 con ingresso libero.

Vanna Fois, cofondatrice della Ilisso edizioni, dialogherà con Franca Carboni, neuropsichiatra, psicoterapeuta, in un confronto tra letteratura e psiche che attraverserà la produzione deleddiana a partire da personaggi, situazioni, desideri, fragilità, conflitti e contraddizioni dell’animo umano. La studiosa, che ha dedicato alla scrittrice numerosi studi e due pubblicazioni, “Grazia Deledda nel lettino dello psicanalista” e “Le relazioni tossiche da Grazia Deledda a oggi” sono i suoi testi chiave, porterà nel confronto uno sguardo contemporaneo, mettendo in relazione la sensibilità narrativa deleddiana con i temi della vita psichica e delle relazioni. L’incontro, assolutamente nuovo nel panorama dei festeggiamenti in corso, sarà dunque incentrato sui suoi testi per chiedersi che cosa rimane vivo e attuale nella scrittura di Deledda e soprattutto la sua capacità di osservare l’essere umano nella sua complessità.

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