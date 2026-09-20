pedavena, Farris sale sul podio: 3° 

Un sardo sul podio assoluto della 42ª Pedavena-Croce d’Aune, cronoscalata valida per il Campionato Italiano Velocità Montagna Aci Sport, la seconda serie tricolore. Si tratta dell’algherese Sergio Farris (Wolf Mistral Gb08), che dopo aver firmato il 5° crono sabato in qualifica, ieri si è migliorato ulteriormente e ha chiuso entrambe le manche di gara in terza posizione (rispettivamente in 1’56”21 e 1’55”55), un risultato che gli ha consentito di salire sul podio finale alle spalle di Degasperi e Liber (entrambi su vetture classe 3000) e di vincere la classe E2sc-Ss 2000.

Diciottesimo assoluto e 2° di classe E2sc-Ss2000 il pilota di Nuxis, Marco Satta, che in gara su Nova Proto Np01 ha completato la gara con un aggregato di 4’27”26.

Weekend amaro per il pluricampione sassarese Omar Magliona, che,dopo aver siglato il nono tempo in qualifica e chiuso gara1 in undicesima posizione, non ha poi disputato gara2.

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