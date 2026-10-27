Paura al Poetto tra incidenti e auto a fuoco 

Prima un’auto avvolta dalle fiamme, poi un pedone investito e uno scooterista ferito. Giornata difficile al Poetto quella cominciata con una Fiat Punto che, mentre procedeva in direzione Margine Rosso, ha preso fuoco all’altezza della rotatoria della Bussola. Il conducente è riuscito a mettersi in salvo e a uscire dal veicolo, e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spento il rogo. Nessun problema, per fortuna, per le auto che procedevano dietro il veicolo. Nel pomeriggio, invece, uno scooterista diretto a Cagliari ha urtato un pedone che attraversava il semaforo con il verde, sempre all’altezza della rotatoria della Bussola, cadendo a terra nell’impatto. Evitate per entrambi, soccorsi in codice giallo, gravi conseguenze. Gli agenti della Polizia locale stanno effettuando i rilievi per capire la dinamica: possibile che il sole che tramontava abbia ridotto la visibilità del conducente dello scooter. (g.da.)

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