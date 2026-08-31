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Incendi.
01 settembre 2026 alle 00:59

Paura a San Teodoro per le fiamme vicino a La Cinta 

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Paura ieri per un incendio che si è sviluppato tra la spiaggia della Cinta e l’abitato di San Teodoro. Diverse aziende agricole e auto parcheggiate sulla strada in prossimità dell’arenile sono state lambite dalle fiamme. L’incendio, che ha destato preoccupazione per la folta presenza di turisti sul litorale e nella zona, e per la vicinanza alle abitazioni, è stato domato dopo alcune ore. Sul posto hanno operato, oltre alle squadre a terra dei vigili del fuoco del Comando di Nuoro, Forestas, il Corpo Forestale regionale e barracelli. Fondamentale il supporto dal cielo di due Canadair arrivati da Olbia e un elicottero Super Puma. Un’azienda agricola è stata evacuata. È ancora da quantificare la stima dei danni così come le origini del rogo.

Un altro incendio si è sviluppato nel territorio di Budoni, in località Li Cucutti dove sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Siniscola. Anche in questi caso le fiamme erano vicine a un nucleo abitato.

Giornata a rischio incendi, per il persistere di temperature alte e per il vento, ancora oggi in parte della Gallura costiera, compreso il territorio di Olbia con allerta arancione.

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