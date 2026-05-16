Patto di comunità per contrastare la dispersione scolastica 

A San Gavino Monreale è stato firmato il patto educativo di comunità, un accordo che mette in rete istituzioni, scuola, Chiesa e realtà culturali del territorio per contrastare la povertà educativa, la dispersione scolastica e il disagio giovanile. Il patto nasce dalla consapevolezza che l’educazione non possa essere affidata esclusivamente alla scuola, ma debba coinvolgere in modo attivo famiglie, istituzioni, associazioni e comunità locali. Il documento è stato sottoscritto dai sindaci Stefano Altea (San Gavino) e Giorgio Zucca (Sardara), il vescovo Roberto Carboni, Susanna Onnis e Maria Rita Aru, dirigenti scolastiche, don Marco Statzu, Giuseppe De Fanti, presidente della Provincia, suor Maria Serena, direttrice della scuola dell’infanzia paritaria “Cenacolo”.«Mettiamo nero su bianco – spiega don Marco Statzu, direttore della Caritas diocesana di Ales-Terralba – una collaborazione che vuole essere anche uno stimolo per ciascuno di noi e per le istituzioni che rappresentiamo: a mettere ancora una volta al centro i giovani, in particolare i minori, per farli crescere in un ambiente sano, per far radicare in loro i valori della giustizia, dell’onestà, dell’impegno, della solidarietà, dell’attenzione a sé stessi e al prossimo». (g. pit.)

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