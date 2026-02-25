VaiOnline
San Giovanni di Dio.
26 febbraio 2026 alle 00:43

Patologie dell’orecchio, screening  

Le patologie dell’orecchio e i disturbi uditivi che ne conseguono colpiscono oltre un miliardo e mezzo di persone nel mondo e più di 13milioni di italiani. In occasione della Giornata mondiale dell’udito, il 3 marzo, gli specialisti dell’Otorinolaringoiatria del Policlinico, diretta dal professor Filippo Carta, scendono in campo con screening gratuiti su prenotazione agli adulti, negli ambulatori di Audiologia (primo piano) del San Giovanni di Dio.

I posti sono limitati ed è necessario prenotare chiamando dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14 il numero 07051092105. L’attività di screening verrà coordinata dalla dottoressa Cristiana Calabrò, direttrice della struttura di Audiologia Infantile e dalla dottoressa Cinzia Mariani, ricercatrice di Audiologia dell’Università degli studi di Cagliari.

