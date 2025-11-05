Passa il Bonorva, ma solo dopo i calci di rigore 

Ozierese (dcr) 7

Bonorva 8

Ozierese (4-3-3) : Demarcus, M. Columbu, Sechi, Elisii, Piu (24’ st Apeddu), Cola, Matos de Andrade (24’ st A. Fantasia), Peters, Manca (24’ st Ferro), L. Columbu (28’ st Marongiu), Méndez. In panchina Baldazzi, Passos, G. Sanna, Molinu, Bullitta. Allenatore Mura.

Bonorva (4-3-3) : Mannoni, Jara, M. Sanna, Camara, Brizzi (22’ st Pusceddu), Zappareddu, Madeddu, Pinna (27’ st Spanu), Saba, F. Sanna (30’ st Sangaré), Cocco (38’ st Chelo). In panchina Masala, Soro, Carta, Malgari, Nieddu. Allenatore Mossa (Pulina squalificato).

Arbitro : Demurtas di Tortolì.

Reti : pt 40’ Cocco; st 20’ Méndez, 30’ A. Fantasia (r), 32’ Sangaré.

Note : ammoniti Méndez, Matos de Andrade, Apeddu, Chelo. Recupero 0’ pt-4’ st.

OZIERI. Al termine di una serie di rigori andata avanti a oltranza, è il Bonorva a spuntarla sul campo dell’Ozierese dopo due pareggi (1-1 all’andata, 2-2 al 90’ ieri sera): i biancorossi si qualificano ai quarti di finale in Coppa Italia Promozione.

In chiusura di primo tempo, al 40’, cross di Madeddu e controllo a centro area di Cocco che scavalca Demarcus con un pallonetto.

Nella ripresa l’Ozierese capovolge il risultato nello spazio di una decina di minuti: al 20’ gran tiro da fuori di Méndez per il pareggio, al 30’ rigore di Antonio Fantasia (appena entrato) su atterramento di Elisii. Ma anche il Bonorva, col proprio tecnico Pulina squalificato e sostituito in panchina dal vice Mossa, azzecca la scelta in corsa: dentro Sangaré che da fuori area trova subito il 2-2 al 32’.

Si va ai rigori, dove i due errori dell’Ozierese di Elisii e Matteo Columbu sono decisivi: a oltranza è Matteo Sanna a siglare quello della qualificazione.

