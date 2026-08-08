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La cerimonia.
09 agosto 2026 alle 00:42

Parigi passa il testimone ad Alghero 

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Da Parigi ad Alghero. Al termine delle sfide della Senna, la delegazione sarda ha partecipato alla solenne cerimonia del passaggio della bandiera. A riceverla il sindaco Raimondo Cacciotto, con l'assessore al bilancio Enrico Daga e il presidente della FIN Sardegna Danilo Russu, oltre al coordinatore tecnico scientifico della Federazione Italiana Nuoto, Marco Bonifazi. I rappresentanti sardi hanno ricevuto il vessillo ufficiale direttamente dalle mani del presidente di European Aquatics, Antonio Silva: è così ufficiale la scelta della Riviera del Corallo come sede dei Campionati Europei 2027.

Un successo straordinario il cui merito va condiviso tra la municipalità algherese e il Comitato sardo Fin, che in questi anni è cresciuto ospitando grandi eventi internazionali, soprattutto in acque libere (Mondiali Juniores, 2 European Cup, 4 World Cup, 4 Paralympic Cup). Un premio anche per la squadra azzurra, prima nella classifica a squadre dei Campionati Europei, nella quale ha brillato anche un sardo: il cagliaritano Marcello Guidi ha centrato il quinto posto nella 10 chilometri, il sesto posto nella 5, e conquistato ieri l’argento con la staffetta 4x1500 metri.

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