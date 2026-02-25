Parco Terre Cotte, in gestione il punto ristoro 

Il Comune di Assemini punta al rilancio del Parco delle Terre Cotte attraverso la concessione de “Il Tempio”, la struttura di ristoro destinata a diventare il cuore sociale dell’area. Il nuovo bando di locazione, della durata di 9 anni, introduce una formula di canone progressivo per agevolare l’impresa: si parte da 12mila euro annui per i primi cinque anni, salendo gradualmente fino a 17.500 euro nell’ultimo periodo.

La selezione non premierà solo il rialzo economico, ma punterà sulla qualità: l’offerta tecnica vale infatti ben 70 punti su 100. Saranno valutati con attenzione l’originalità dell’allestimento, i progetti di animazione per le famiglie e la varietà dei servizi offerti. Tra i vincoli spicca l’obbligo di sopralluogo preventivo, pena l’esclusione, e la gestione a carico del privato di tutte le manutenzioni e utenze.

“Il Tempio” dovrà garantire aperture coerenti con gli orari del parco, offrendo non solo somministrazione di cibi e bevande, ma anche attività ludico-ricreative. Gli operatori interessati avranno tempo fino al 18 marzo per presentare le proposte. Una sfida ambiziosa per trasformare un bene pubblico in un polo d’attrazione d’eccellenza per tutta la comunità. (sa. sa.)

