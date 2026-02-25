VaiOnline
Assemini.
26 febbraio 2026 alle 00:43

Parco Terre Cotte, in gestione il punto ristoro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Comune di Assemini punta al rilancio del Parco delle Terre Cotte attraverso la concessione de “Il Tempio”, la struttura di ristoro destinata a diventare il cuore sociale dell’area. Il nuovo bando di locazione, della durata di 9 anni, introduce una formula di canone progressivo per agevolare l’impresa: si parte da 12mila euro annui per i primi cinque anni, salendo gradualmente fino a 17.500 euro nell’ultimo periodo.

La selezione non premierà solo il rialzo economico, ma punterà sulla qualità: l’offerta tecnica vale infatti ben 70 punti su 100. Saranno valutati con attenzione l’originalità dell’allestimento, i progetti di animazione per le famiglie e la varietà dei servizi offerti. Tra i vincoli spicca l’obbligo di sopralluogo preventivo, pena l’esclusione, e la gestione a carico del privato di tutte le manutenzioni e utenze.

“Il Tempio” dovrà garantire aperture coerenti con gli orari del parco, offrendo non solo somministrazione di cibi e bevande, ma anche attività ludico-ricreative. Gli operatori interessati avranno tempo fino al 18 marzo per presentare le proposte. Una sfida ambiziosa per trasformare un bene pubblico in un polo d’attrazione d’eccellenza per tutta la comunità. (sa. sa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Le tariffe per gli emigrati? Esistono solo sulla carta

Biglietti impossibili per i familiari dei residenti nell’Isola L’agevolazione è prevista sino al terzo grado di parentela 
Alessandra Carta
L’opposizione: «Legislatura al capolinea». Probabile un vertice di maggioranza a breve

Todde-Pd, aria di tempesta

Dopo lo strappo sulla sanità i Dem disertano di nuovo la Giunta 
Giuseppe Meloni
Intervista

«L’omelia con l’AI? Mai, sull’altare si va meglio a braccio»

Don Casu, parroco sassarese a Roma, e il no del Papa alle “cyberprediche” 
Celestino Tabasso
La storia

Marco Francescoli: «A Cagliari per amore»

Il figlio del “Principe” Enzo, star dei rossoblù negli anni ’90, ha scelto nel 2022 di trasferirsi in Sardegna 
Roberto Carta
Verso il voto

Giustizia, scintille tra Conte e Nordio E FI attacca la Lega

A Palermo duello sul referendum Malumori anche in maggioranza 
Milano

«Cinturrino mente, resti in cella»

Per il Gip può uccidere ancora. Pisani: caso chiaro, via subito dalla polizia 