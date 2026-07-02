Parco Jovanotti tra incuria e abbandono «È pericoloso, serve più manutenzione» 

Fu inaugurato nel 2021 e avrebbe dovuto essere il fiore all’occhiello di Sant’Elia. Oggi il Parco Jovanotti è in stato di abbandono. Del prato verde, dei cestini e di tutto il resto che fu presentato il giorno dell’inaugurazione, non c’è quasi più traccia. Gli abitanti della zona denunciano l’incuria. «L’erba è secca e incolta, si rischiano incendi», racconta Manuela Serra, un’abitante di un condominio di via Schiavazzi confinante col parco. Lei e alcuni vicini, quasi ogni mattina vanno a ripulire dai rifiuti vari abbandonati dai soliti incivili. «C’è solo un cestino in tutta l’area e non viene svuotato per giorni», dice Serra. «I giochi non sono sicuri», dichiara indicando i bulloni fuori posto. «Abbiamo trovato anche un preservativo sullo scivolo». Su questo, intervengono altri due abitanti: «Qui dorme una coppia e spesso di notte sentiamo schiamazzi». Nei primissimi tempi dopo l’apertura, c’era la recinzione e un guardiano, ricorda Serra: «Una parte di recinzione (una rete bassa e fragile) fu rubata dai vandali e da allora non è stata sostituita, perciò il parco è accessibile a tutti anche di notte. Da poco dopo l’inaugurazione, non c’è stata più manutenzione». L’assessora all’Ambiente Luisa Giua Marassi dice di aver chiesto «risorse per l’ampliamento e la riqualificazione complessiva del parco con aree per le colonie feline e sistemazione area cani, chiusura del parco con recinzione, nuove alberature e nuovo arredo (panchine, tettoie e fontanelle). I giochi sono controllati sotto il profilo della sicurezza. Il parco fu costruito e inaugurato con forti criticità (assenza di punto acqua, di panchine, ombreggiature e carenza di alberature) che cercheremo di risolvere quanto prima».

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