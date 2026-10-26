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Samugheo.
27 ottobre 2026 alle 00:25

Parcheggi nell’area del poliambulatorio: il Comune accende un mutuo per i fondi 

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Un mutuo per completare importanti opere pubbliche. La Giunta di Samugheo guidata dal sindaco Massimiliano Urru ha approvato il perfezionamento del mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti per un importo di 285.000 euro. La somma, unita al finanziamento regionale di 300.000 euro, garantisce la copertura dell’investimento complessivo di 585.000 euro destinato ai parcheggi a servizio del poliambulatorio, la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali in via Kennedy e la manutenzione straordinaria della circonvallazione nord. Il piano di ammortamento sarà a tasso fisso per vent’anni, con decorrenza dal 1° gennaio 2027.

Recentemente in Consiglio comunale si è parlato della realizzazione dei parcheggi del poliambulatorio e del vincolo espropriativo: criticità in quell’occasione sono state espresse dalla minoranza guidata da Grazia Loi.

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