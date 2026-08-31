Paola Moroni segretaria a scavalco 

Nuoro avrà un nuovo segretario comunale. A scavalco. È quello che da oggi, sino a novembre ricoprirà il posto rimasto vacante dal 1 agosto scorso, quando erano arrivate le dimissioni del segretario comunale Vincenzo Zanzarella, che nel suo ruolo aveva anche la responsabilità dirigenziale del settore sport e cultura.

Lo scorso 25 agosto, il Comune ha chiesto la nomina di un segretario a scavalco all’ufficio territoriale del Governo di Cagliari - albo Segretari comunale e provinciali - sezione regionale della Sardegna, che ha nominato sino al 1 novembre Paola Moroni, che attualmente ricopre anche il ruolo di segretario della Provincia di Ogliastra.

La Moroni arriva dopo un’uscita di scena, quella di Zanzarella, segretario in convenzione condiviso con la Provincia di Nuoro, ufficialmente dimessosi per l’eccessivo carico di lavoro, dimissioni arrivate subito dopo la querelle dell’affidamento della piscina di Farcana (fu lui a firmare l’iter procedurale), e alla vigilia della festa del Redentore, con la reggenza affidata al vice segretario Cristina Murdeu.

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