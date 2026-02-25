Otto camion-bar pronti al trasloco: «Siamo fiduciosi» 

Parlano. E aspettano con ottimismo il trasferimento da via Vulcano (dove si trovano da una vita) a via Stromboli. «Non sarà spostarci di alcuni metri a creare problemi per il nostro lavoro, noi ci preoccupiamo più del maltempo. Dall’inizio dell’anno, nelle tante giornate di vento e pioggia abbiamo lavorato pochissimo. Quello sì che è stato un disastro». Roberto ed Emanuele Di Salvo sono figli e nipoti di una famiglia che da tre generazioni (e più di cinquantanni) prepara panini con wurstel e cipolle al Cavalluccio Marino. Entro il 2026 (l’obiettivo del Comune è prima dell’estate ma verosimilmente sarà in autunno) gli otto concessionari traslocheranno di pochi metri in un’area che l’amministrazione sta finendo di attrezzare e che diventerà completamente pedonale. «Se ne parla da anni, non è una sorpresa», dicono. «Il trasferimento era stato annunciato l’anno scorso, ma adesso ci siamo», aggiungono. Cosa cambierà per voi? «Gli spazi saranno più ampi», perché è contemplata anche uno spazio ordinato per i mastelli, «ci saranno servizi igienici nuovi, e tutta l’area diventerà pedonale», quindi più sicura per tutti. «Noi punteremo sempre sulla qualità e freschezza delle materie prime e sulle “coccole” ai nostri clienti. Questo è il nostro marchio: oggi in via Vulcano, domani in via Stromboli». ( ma. mad. )

