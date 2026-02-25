VaiOnline
I titolari.
26 febbraio 2026 alle 00:44

Otto camion-bar pronti al trasloco: «Siamo fiduciosi» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Parlano. E aspettano con ottimismo il trasferimento da via Vulcano (dove si trovano da una vita) a via Stromboli. «Non sarà spostarci di alcuni metri a creare problemi per il nostro lavoro, noi ci preoccupiamo più del maltempo. Dall’inizio dell’anno, nelle tante giornate di vento e pioggia abbiamo lavorato pochissimo. Quello sì che è stato un disastro». Roberto ed Emanuele Di Salvo sono figli e nipoti di una famiglia che da tre generazioni (e più di cinquantanni) prepara panini con wurstel e cipolle al Cavalluccio Marino. Entro il 2026 (l’obiettivo del Comune è prima dell’estate ma verosimilmente sarà in autunno) gli otto concessionari traslocheranno di pochi metri in un’area che l’amministrazione sta finendo di attrezzare e che diventerà completamente pedonale. «Se ne parla da anni, non è una sorpresa», dicono. «Il trasferimento era stato annunciato l’anno scorso, ma adesso ci siamo», aggiungono. Cosa cambierà per voi? «Gli spazi saranno più ampi», perché è contemplata anche uno spazio ordinato per i mastelli, «ci saranno servizi igienici nuovi, e tutta l’area diventerà pedonale», quindi più sicura per tutti. «Noi punteremo sempre sulla qualità e freschezza delle materie prime e sulle “coccole” ai nostri clienti. Questo è il nostro marchio: oggi in via Vulcano, domani in via Stromboli». ( ma. mad. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Le tariffe per gli emigrati? Esistono solo sulla carta

Biglietti impossibili per i familiari dei residenti nell’Isola L’agevolazione è prevista sino al terzo grado di parentela 
Alessandra Carta
L’opposizione: «Legislatura al capolinea». Probabile un vertice di maggioranza a breve

Todde-Pd, aria di tempesta

Dopo lo strappo sulla sanità i Dem disertano di nuovo la Giunta 
Giuseppe Meloni
Intervista

«L’omelia con l’AI? Mai, sull’altare si va meglio a braccio»

Don Casu, parroco sassarese a Roma, e il no del Papa alle “cyberprediche” 
Celestino Tabasso
La storia

Marco Francescoli: «A Cagliari per amore»

Il figlio del “Principe” Enzo, star dei rossoblù negli anni ’90, ha scelto nel 2022 di trasferirsi in Sardegna 
Roberto Carta
Verso il voto

Giustizia, scintille tra Conte e Nordio E FI attacca la Lega

A Palermo duello sul referendum Malumori anche in maggioranza 
Milano

«Cinturrino mente, resti in cella»

Per il Gip può uccidere ancora. Pisani: caso chiaro, via subito dalla polizia 