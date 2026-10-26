SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Via Carloforte.
27 ottobre 2026 alle 00:27

Oltre 43mila euro al SuperEnalotto, la fortuna passa da Stampace

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La schedina vincente è passata dalla tabaccheria Mulas, in via Carloforte 2. Ma su chi abbia centrato il 5 al SuperEnalotto da 43.581,21 euro, per ora, non ci sono certezze. Potrebbe essere un cliente abituale o qualcuno di passaggio, anche un turista. A scoprire la vincita è stato il titolare, Mauro Mulas, sabato mattina, controllando il bollettino ufficiale delle estrazioni. «Stampo sempre i bollettini e li controllo. Quando ho visto che tra le ricevitorie indicate c’era la mia, mi sono accorto della vincita», racconta. Nessuno, almeno finora, si è presentato per rivendicare il premio. «Sono abbastanza contento, non capita tutti i giorni di avere una vincita del genere». La notizia riguarda l’estrazione del 23 ottobre. La vincita è stata comunicata da Agipronews e ha portato in città oltre 43 mila euro. Per il titolare, che gestisce la tabaccheria da un anno e 5 mesi, è il premio più importante registrato finora. In passato c’erano state vincite più contenute, anche da 3 mila euro. «Non avevo mai indicato una vincita prima ma questa mattina (ieri ndr) ho deciso di mettere il cartello». Il jackpot del SuperEnalotto, dopo l’ultimo 6 centrato a settembre a Oggiono, in provincia di Lecco, sale intanto a 45,8 milioni di euro per l’estrazione di martedì 27 ottobre.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Oristano.

«Sono le donne a chiedere aiuto»

Mariella Careddu
proteste

Pratobello 24, i Comitati: «Venerdì tutti in piazza contro la falsa transizione»

Il movimento che si oppone agli speculatori aderisce allo sciopero generale del 30 ottobre 
Al. Car.
Autonomia

«Nuovo Statuto per competere col Nord»

Si riaccende il dibattito sulla riforma dopo l’appello di Todde al Governo 
Massimiliano Rais
La storia

Le carte e le lettere di Dino Giacobbe all’Archivio di Stato

L’annuncio del nipote Thomas Harder: potranno essere consultate a Nuoro 
Giuseppe Deiana
Università

«Un ateneo al servizio degli studenti»

Massimiliano Rais
L’iniziativa

Legge elettorale, la carica dei ricorsi parte dall’Isola

A Cagliari e in altri 24 Tribunali le istanze sull’incostituzionalità 
Femminicidio

«Impagnatiello premeditò il delitto»

Omicidio di Giulia Tramontano, tre mesi di isolamento diurno al fidanzato  