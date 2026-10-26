Oltre 43mila euro al SuperEnalotto, la fortuna passa da Stampace

La schedina vincente è passata dalla tabaccheria Mulas, in via Carloforte 2. Ma su chi abbia centrato il 5 al SuperEnalotto da 43.581,21 euro, per ora, non ci sono certezze. Potrebbe essere un cliente abituale o qualcuno di passaggio, anche un turista. A scoprire la vincita è stato il titolare, Mauro Mulas, sabato mattina, controllando il bollettino ufficiale delle estrazioni. «Stampo sempre i bollettini e li controllo. Quando ho visto che tra le ricevitorie indicate c’era la mia, mi sono accorto della vincita», racconta. Nessuno, almeno finora, si è presentato per rivendicare il premio. «Sono abbastanza contento, non capita tutti i giorni di avere una vincita del genere». La notizia riguarda l’estrazione del 23 ottobre. La vincita è stata comunicata da Agipronews e ha portato in città oltre 43 mila euro. Per il titolare, che gestisce la tabaccheria da un anno e 5 mesi, è il premio più importante registrato finora. In passato c’erano state vincite più contenute, anche da 3 mila euro. «Non avevo mai indicato una vincita prima ma questa mattina (ieri ndr) ho deciso di mettere il cartello». Il jackpot del SuperEnalotto, dopo l’ultimo 6 centrato a settembre a Oggiono, in provincia di Lecco, sale intanto a 45,8 milioni di euro per l’estrazione di martedì 27 ottobre.

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