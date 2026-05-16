Olbia, Silba e Longu e il nuovo omaggio al premio Nobel 

Un biglietto da visita che apre ai turisti la conoscenza di Grazia Deledda. Da ieri, chi arriva all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia può ammirare le opere di Alfonso Silba e Pietro Longu che con le loro opere artistiche hanno voluto offrire un “Tributo a Grazia Deledda”. La mostra è stata allestita in occasione del centenario, nel 1926, del conferimento del Premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, unica donna italiana a cui fino a oggi è stato assegnato il prestigioso riconoscimento. La galleria ArtPort dell’Aeroporto gallurese Olbia, dunque, ospiterà le opere dedicate alla figura della scrittrice.

L’esposizione, inaugurata ieri e in programma fino all’8 giugno, è stata promossa con la collaborazione di Geasar (la società di gestione dello scalo), con Cortesa ed Eccelsa, società che operano nell’aeroporto, e tratta il tema della «spiritualità nell’universo

delle opere di Grazia Deledda», spiegano gli autori, offrendo un’occasione per riflettere sull’attualità del suo pensiero e sulla sua profonda e concreta spiritualità e religiosità, attraverso il linguaggio delle arti visive. La presentazione è stata affidata a Daniela Cittadini, presidente della Fidapa di Olbia, e ha visto il coinvolgimento dell’Ordine Pontificio Oessh (Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme), del Lions Club Olbia e di BPW Italy (International Federation of Business and Professional Women).

RIPRODUZIONE RISERVATA