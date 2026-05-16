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La mostra.
17 maggio 2026 alle 01:42

Olbia, Silba e Longu e il nuovo omaggio al premio Nobel 

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Un biglietto da visita che apre ai turisti la conoscenza di Grazia Deledda. Da ieri, chi arriva all’aeroporto Costa Smeralda di Olbia può ammirare le opere di Alfonso Silba e Pietro Longu che con le loro opere artistiche hanno voluto offrire un “Tributo a Grazia Deledda”. La mostra è stata allestita in occasione del centenario, nel 1926, del conferimento del Premio Nobel per la letteratura a Grazia Deledda, unica donna italiana a cui fino a oggi è stato assegnato il prestigioso riconoscimento. La galleria ArtPort dell’Aeroporto gallurese Olbia, dunque, ospiterà le opere dedicate alla figura della scrittrice.
L’esposizione, inaugurata ieri e in programma fino all’8 giugno, è stata promossa con la collaborazione di Geasar (la società di gestione dello scalo), con Cortesa ed Eccelsa, società che operano nell’aeroporto, e tratta il tema della «spiritualità nell’universo
delle opere di Grazia Deledda», spiegano gli autori, offrendo un’occasione per riflettere sull’attualità del suo pensiero e sulla sua profonda e concreta spiritualità e religiosità, attraverso il linguaggio delle arti visive. La presentazione è stata affidata a Daniela Cittadini, presidente della Fidapa di Olbia, e ha visto il coinvolgimento dell’Ordine Pontificio Oessh (Ordine Equestre del Santo Sepolcro di Gerusalemme), del Lions Club Olbia e di BPW Italy (International Federation of Business and Professional Women).

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