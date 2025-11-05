VaiOnline
Lanusei.
06 novembre 2025 alle 00:34

Officina Creativa Janas dona 2400 euro a Gaza 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Da Lanusei a Gaza un messaggio di speranza, solidarietà e umanità. Hanno pensato proprio a tutto i ragazzi e le ragazze di Officina Creativa Janas: dal disegno alla grafica digitale, alla stampa, hanno realizzato delle bellissime t-shirt il cui ricavato è destinato in beneficenza ai bambini gazawi. Matteo, Federica, Giampaolo, Anna, Maria, Pietro, Marina, Maria Ausilia, Virgilio, Maria, e Michele grazie al supporto di tanti hanno raccolto 2431 euro per l’associazione "Pali Hope" che si occuperà di far arrivare acqua e frutta ai bimbi palestinesi. Dalla bozza su carta con il disegno delle fette di anguria (come simbolo della resistenza palestinese, i suoi colori sono quelli della bandiera) e la scritta con un messaggio umano e universale "Vogliamo la pace. Vogliamo aiutare i bambini di Gaza". Alla tavola digitale e alla stampa. Il progetto nasce con il Laboratorio del Fare, un gesto d’amore che arriva fino alla Palestina. Non solo un contributo economico, ma molto di più. Questa è solo l’ultima delle missioni solidali del gruppo di Officina Creativa Janas di Lanusei, un’associazione di promozione sociale che realizza percorsi di terapia occupazionale rivolti a persone con disabilità. «La solidarietà non conosce limiti né barriere». In queste parole della presidente Gabriella Murino è racchiuso il senso. «Il principio di tutto è l’umanità che si fa gesto».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Personaggi

La seconda vita di Nello, dal canile a casa Canalis

l De Roberto a pagina 13
L’inchiesta

Beni per due milioni sequestrati ai due capi dei narcotrafficanti

Duro colpo dopo i 27 arresti per l’operazione “Primavera fredda” 
Luigi Almiento
regione

Un’altra legge sarda impugnata a Roma

Ricorso del Governo contro la manovrina estiva per una norma sul reddito sociale 
Roberto Murgia
regione

Insulti sessisti a Todde, coro di sdegno

Lai (Pd): dov’è la parità? Deidda (FdI): offese gratuite. I sindacati: violenza assurda 
Lorenzo Piras
Inchiesta

Rifiuti e caro Tari: caccia a chi non paga e tariffa puntuale

«A Sinnai bollette meno salate per chi è più bravo a differenziare» 
Marco Noce
Capodanno

Alghero fa ballare tutta l’Italia con Gabry Ponte

Si inizia il 29 con Raf, il 30 serata dedicata agli amanti del rap 
Caterina Fiori
Il caso

Almasri arrestato a Tripoli: «Un criminale»

A gennaio rimpatriato dall’Italia con volo di Stato. Conte e Schlein: «Una vergogna» 