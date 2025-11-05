Officina Creativa Janas dona 2400 euro a Gaza 

Da Lanusei a Gaza un messaggio di speranza, solidarietà e umanità. Hanno pensato proprio a tutto i ragazzi e le ragazze di Officina Creativa Janas: dal disegno alla grafica digitale, alla stampa, hanno realizzato delle bellissime t-shirt il cui ricavato è destinato in beneficenza ai bambini gazawi. Matteo, Federica, Giampaolo, Anna, Maria, Pietro, Marina, Maria Ausilia, Virgilio, Maria, e Michele grazie al supporto di tanti hanno raccolto 2431 euro per l’associazione "Pali Hope" che si occuperà di far arrivare acqua e frutta ai bimbi palestinesi. Dalla bozza su carta con il disegno delle fette di anguria (come simbolo della resistenza palestinese, i suoi colori sono quelli della bandiera) e la scritta con un messaggio umano e universale "Vogliamo la pace. Vogliamo aiutare i bambini di Gaza". Alla tavola digitale e alla stampa. Il progetto nasce con il Laboratorio del Fare, un gesto d’amore che arriva fino alla Palestina. Non solo un contributo economico, ma molto di più. Questa è solo l’ultima delle missioni solidali del gruppo di Officina Creativa Janas di Lanusei, un’associazione di promozione sociale che realizza percorsi di terapia occupazionale rivolti a persone con disabilità. «La solidarietà non conosce limiti né barriere». In queste parole della presidente Gabriella Murino è racchiuso il senso. «Il principio di tutto è l’umanità che si fa gesto».

