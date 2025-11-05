Nuovo look per la piazza davanti all’ex colonia penale  

Via libera al progetto di fattibilità tecnica ed economica da seicentomila euro (finanziamento regionale) per riqualificare la piazza e tutta l’area di fronte all’ex colonia penale di Castiadas e, per quanto riguarda il verde, «renderlo più scenografico e di impatto con la sistemazione di ulteriori specie vegetali che andranno ad integrare quelle già presenti».

Numerosi gli interventi previsti: riqualificazione architettonica della piazza con pavimentazioni e arredo urbano di qualità, completamento, appunto, della riqualificazione agronomica e nuovi stalli di sosta. Nella via centrale della zona officine, ad esempio, verranno realizzate pavimentazioni in granito, con una fascia centrale in ciottolato (al di sotto delle quali verranno fatte convogliare le acque). Prevista, inoltre, una illuminazione a led ad alta efficienza.

«Tra le altre cose – spiega il sindaco Eugenio Murgioni – ci saranno dei servizi adeguati per i numerosi turisti che ormai in tutte le stagioni frequentano l’area». In programma anche un sistema di videosorveglianza e l’infopoint. Un intervento, insomma, che si inserisce nel più ampio progetto di creazione di un borgo antico nella zona dell’ex colonia penale, a Castiadas Centro. Un borgo che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrebbe fungere da polo turistico e culturale del Sarrabus. I lavori dovrebbero partire nei primi mesi del 2026 per essere completati, in base alla convenzione con la Regione, in circa dodici mesi. (g. a.)

