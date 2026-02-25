Nuovo asfalto, via Roma più sicura 

Il Comune di Villaspeciosa ha approvato il progetto definitivo-esecutivo per la sistemazione dell’asfalto e marciapiedi illuminati delle vie San Sebastiano e Don Sturzo (lo stradello in terra battuta). I lavori saranno affidati prima dell’estate. Per gli interventi sono stati stanziati 120 mila euro.

«Vogliamo rendere Villaspeciosa un paese sempre più sicuro e al passo coi tempi», dice il sindaco Gianluca Melis. «Stiamo inoltre realizzando interventi in zone che storicamente rappresentavano delle criticità. La soddisfazione è continuare a lavorare per migliorare il nostro paese».

Di recente nel paese è stata realizzato il nuovo asfalto nelle vie Roma e Milano. Un intervento di 300mila euro che ha consentito di realizzare la riqualificazione del manto stradale e sistemazione delle cunette. «Aspettavamo questo lavoro da quattro anni», dichiara il sindaco Gianluca Melis. (l. e.)