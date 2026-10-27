Nuove assunzioni per rafforzare gli uffici pubblici 

Svolta decisiva ad Assemini per l’efficienza della macchina amministrativa e il futuro dei servizi ai cittadini. La Giunta guidata dal sindaco Mario Puddu ha approvato il Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) per il triennio 2026-28.

Tra i punti centrali del documento l’imponente piano di rafforzamento del personale, pensato per far fronte alle gravi carenze di organico accumulate negli ultimi anni a causa di pensionamenti e trasferimenti: è previsto l’ingresso di 32 nuovi dipendenti a tempo indeterminato entro la fine dell’anno. Tra le figure in arrivo spiccano gli 11 funzionari a elevata qualificazione (tra cui tecnici e un agronomo), i 17 istruttori suddivisi tra settore amministrativo, tecnico e Polizia locale e i 4 operatori esperti. Un’iniezione di forze fresche che punta a snellire le pratiche e a ridurre la pressione sul personale attualmente in servizio. «Con questo atto diamo una risposta concreta alle criticità strutturali del Comune garantendo una gestione più snella e trasparente», emerge dalle linee di indirizzo dettate dalla Giunta Puddu.

L’approvazione del piano, che ha già ricevuto il parere favorevole del Collegio dei revisori e del Nucleo di valutazione, definisce anche le priorità in materia di prevenzione della corruzione, digitalizzazione dei servizi e parità di genere. Ora la parola passa ai bandi di concorso e alle procedure di mobilità, con l’obiettivo di completare le assunzioni entro l’autunno e garantire alla comunità servizi più efficienti e tempestivi. (sa. sa.)

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