SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
I lavori.
01 settembre 2026 alle 01:03

Nuova vita per il cuore dei Salesiani: sport, cinema e teatro 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si prepara ad un cambio d’abito uno dei luoghi più identitari di Cagliari. Un milione e trecentomila euro di fondi regionali, insieme a trecentomila euro di contributi privati, finanzieranno la riqualificazione del complesso sportivo dei Salesiani di Stampace, che si arricchirà anche di nuovi campi da padel, e soprattutto, la rinascita del CineTeatro Auxilium, chiuso dal lontano 1988. Il cantiere partirà entro il 20 settembre, e la prima tappa riguarderà l’area sportiva, che sarà pronta nei primi mesi del 2027. Per il taglio del nastro della sala, che prenderà il nome di CineTeatro Don Bosco, si dovrà invece attendere l’estate successiva.

Dell’area sportiva parla don Michelangelo Dessì, per anni direttore dei Salesiani e oggi ancora protagonista del progetto: «Lo spazio resta lo stesso, ma cambia la qualificazione: i campi avranno una nuova pavimentazione, adeguata alla pratica di basket, pallamano e pallavolo. Il calcetto sarà riorientato da sud a nord, e arriveranno anche i campi da padel, lo sport che oggi va per la maggiore tra i giovani». Un’attenzione particolare, sottolinea, sarà riservata a chi non può permettersi un centro sportivo privato: «Un ragazzo o ragazza di condizione economica non altissima non si avvicina a strutture che costano molto. Vogliamo dare questa possibilità anche a chi ha meno mezzi: è un’iniziativa a scopo sociale finanziata dalla Regione, e cercheremo di mantenere i prezzi bassi».

Il CineTeatro

Ma il cuore del progetto resta il CineTeatro, inagibile dal 2017. «Sarà un adeguamento completo alle norme antincendio, con una capienza complessiva di circa 270 posti e un ampliamento del palcoscenico, gestito da un moderno sistema motorizzato per il sali-scendi delle quinte», aggiunge don Michelangelo. «E poi l’adeguamento a cinema, con strumentazione all’avanguardia. È il sogno di tanti cagliaritani: intere generazioni hanno visto lì i loro primi film negli anni Ottanta». Un obiettivo dichiarato è anche restituire alle famiglie uno spazio non dominato dalle multisala: «Vogliamo che torni a essere una sala di comunità, fruibile, con spazi anche per i più piccoli». Dietro ai numeri e ai cantieri resta l’idea originaria dei Salesiani, presenti a Stampace dal 1908: «Il progetto è continuare a essere a disposizione dei ragazzi, soprattutto i più poveri, offrendo una socialità reale», conclude. «Siamo un luogo di spazi e relazioni autentiche, dove i giovani possono coltivare i propri interessi ed esprimere le proprie potenzialità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

Barella, i fischi sono un caso

l Caruso, L. Piras
Sanità

Oristano, l’ospedale a corto di medici: si cercano pensionati

Due avvisi della Asl per reperire personale nei reparti più in crisi 
Valeria Pinna
Clima

Le cozze di Olbia uccise dal caldo: persi 10mila quintali

Temperature in mare oltre i 30 gradi, incide anche l’assenza del maestrale 
Tania Careddu
Lo scontro

«A Report siamo pronti allo sciopero»

Ma la Rai non revoca i nuovi conduttori. Ranucci: li sostiene la stampa di destra 
Roma

Sparano alla figlia malata e si uccidono

Nella stanza i biglietti lasciati dalla coppia: «Da soli non ce la facciamo» 