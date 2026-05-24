Nuova sede per il centro socio sanitario 

Grande attesa ad Assemini per l’inaugurazione della nuova sede del centro socio sanitario “Paracelso”, che si trasferisce ufficialmente in corso Asia 2. L’appuntamento è fissato per mercoledì 27 maggio, dalle 9.30 alle 12, con una mattinata all'insegna della condivisione che prevede anche un rinfresco di benvenuto. La struttura semiresidenziale, punto di riferimento nel territorio per l’assistenza a persone con disabilità gravi e patologie neurodegenerative, celebrerà questo importante traguardo aprendo le porte alla cittadinanza con una speciale iniziativa: il “Mercatino della Festa di Primavera”.
Durante la mattinata verrà allestita un’esposizione solidale con la vendita di manufatti artigianali e prodotti interamente realizzati dagli utenti all’interno dei laboratori socio-educativi del centro diurno. Per partecipare, necessaria la conferma tramite la mail dedicata centroparacelso@gmail.com.
RIPRODUZIONE RISERVATA