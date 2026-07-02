Nuova rivoluzione nella viabilità 

Mini rivoluzione della viabilità nelle strade adiacenti piazza Fra Locci, snodo del trasporto pubblico. A Tortolì, via Lanusei diventerà a senso unico in ingresso da via Umberto verso via Aspromonte, verrà istituita l’inversione di senso in via Caprera. Le novità sono contenute nel provvedimento della Giunta comunale. «Via Lanusei - è spiegato - costituisce un asse viario interno al tessuto urbano caratterizzato da sezione stradale variabile e presenza di sosta laterale che, in alcuni tratti, riduce la fluidità della circolazione. L’attuale assetto viario presenta criticità dovute all’intreccio dei flussi veicolari e alle limitate sezioni di carreggiata».

Le modifiche, che arrivano un anno dopo la rivoluzione più ampia che ha coinvolto viale Pirastu, via Garibaldi e via Umberto, sono state adottate anche per ragioni di sicurezza. La Giunta è arrivata alla decisione esaminando la relazione tecnica della polizia locale che ha effettuato il sopralluogo. Cambiamenti anche ad Arbatax: senso unico in via Napoli, tra via Bellavista e via Genova, dove è stato istituito il senso unico fra via Napoli e via Porto Frailis. Al vaglio la possibilità di accesso in via Genova ai soli residenti, provenienti da via Porto Frailis, per raggiungere abitazioni e spazi di sosta privati. (ro. se.)

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