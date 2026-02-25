Nuova piscina, conclusi i lavori per la grande copertura di legno 

Si sono conclusi i lavori per la realizzazione della mega copertura della futura piscina comunale di Sinnai. Sofisticati macchinari hanno operato a lungo con operai specializzati nella messa in opera della struttura, rigorosamente di legno, dell’imponente impianto progettato a protezione della nuova vasca olimpionica da nuoto lunga 50 metri. Un nuovo impianto nato in sostituzione della vecchia piscina, che aveva creato mille problemi con perdite d’acqua, pesanti spese elettriche e motori eccessivamente rumorosi.

La nuova piscina olimpionica potrà essere utilizzata anche per competizioni nazionali. Sono previsti un impianto solare termico per il riscaldamento dell'acqua, un sistema di pannelli fotovoltaici, un bar e impianti per il padel e il calcetto: tutti servizi necessari anche per il sostegno economico dell’attività.

Il primo lotto del progetto è stato appaltato nel 2023 con i lavori che dovrebbero essere ultimati entro l’anno. Saranno costruite anche le gradinate e la palestra. Il costo complessivo dell’intervento è di cinque milioni: tre milioni arrivati col Pnrr e altri 300mila euro finanziati dal Comune fanno parte del primo lotto dell’opera, in fase di avanzata realizzazione con la piscina e la copertura. Altri due milioni sono stati invece stanziati dalla Regione per la realizzazione di impianti sportivi collaterali, degli spogliatoi e per la sistemazione degli stessi esterni.

La struttura così come è stata progettata potrà ospitare anche appuntamenti nazionali di livello. La vecchia piscina era chiusa da alcuni anni: un impianto obsoleto con spese di gestione salatissime. Con gli appassionati di nuoto costretti per lungo tempo a rinunciare all’attività o a recarsi in altre piscine del cagliaritano.

Da qui la decisione della vecchia Giunta comunale, allora capeggiata dal sindaco Tarcisio Anedda, di optare per la demolizione della vecchia piscina e di realizzare un impianto tutto nuovo, i cui lavori sono iniziati negli ultimi giorni del mese di dicembre 2023 con la demolizione del vecchia piscina e con l’avvio dei lavori del primo lotto, ancora in corso e finanziati col Pnrr. Per il futuro si dovrebbe pensare anche alla realizzazione di un parcheggio in appoggio alle nuove strutture sportive.

RIPRODUZIONE RISERVATA