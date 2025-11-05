VaiOnline
Decimoputzu.
06 novembre 2025 alle 00:35

Nuova illuminazione pubblica a led 

Addio vecchia illuminazione pubblica. Al posto degli impianti che erano gestito dall’Enel, la società Engie per conto del Comune di Decimoputzu sta sostituendo pali e luci. Sono terminati i lavori del primo lotto: la nuova illuminazione già è attiva nelle vie Grande e Bixio nella zona del parco comunale, particolarmente frequentata dai cittadini soprattutto nel periodo estivo. In tutto il Comune ha speso un importo di 300mila euro, fondi arrivati dalla Regione.

«Abbiamo acceso, per la prima volta, il nuovo impianto di illuminazione nella zona del parco comunale», spiega il sindaco Antonino Munzittu, «siamo davvero soddisfatti».

D’accordo il consigliere delegato, Raffaele Ena: «C’è stato il collaudo dell’impianto ed è andato a buon fine. In questi giorni gli uffici si stanno attivando per sospendere il servizio del precedente gestore e attivare definitivamente il nuovo impianto a led. Ancora qualche giorno e l’impianto verrà messo in servizio». (l. e.)

