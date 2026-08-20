Nuova Carlo Felice, vecchi problemi 

Archiviata l’annosa pratica del cantiere di ammodernamento della statale 131 in territorio di Nuraminis, le popolazioni di quest’ultimo centro e della frazione Villagreca fanno i conti con le importanti novità in materia di viabilità locale. Conseguenze del mega cantiere chiuso il 13 agosto scorso, e che lascia sul campo alcune criticità, come il completamento del cavalcavia di Muracesus (strategico per i coltivatori che devono raggiungere le campagne), e per il quale il capo compartimento Anas della Sardegna Salvatore Campione ha parlato «di un nuovo finanziamento e di un nuovo progetto in arrivo», e di un collegamento pratico, idoneo ai mezzi pesanti, dal nuovo cavalcavia Nuraminis-Serramanna verso la sede della cooperativa agricola di Nuraminis.

Criticità

Il progetto, chiuso, del nuovo tratto della 131 in territorio nuraminese non ha riservato un ingresso diretto per Villagreca (e neppure per Serrenti che attende da dieci anni in ripristino dello svincolo sud), e sia che provenga in auto da sud che de nord. L’apertura, in configurazione definitiva, della quattro corsie della 131 in entrambi i sensi di marcia, e del cavalcavia Nuraminis-Serramanna, rappresenta un importante, passo avanti per la viabilità generale regionale e locale.

«Il sovrappasso riaperto al traffico con tutti gli svincoli e le rotonde previste permetterà di immettersi in tutte le direzioni attraverso le nuove corsie e rotonde realizzate», riassume il sindaco di Nuraminis Stefano Anni, che fra le novità annuncia «la fine del senso unico nella Bia Segariu, tra Nuraminis e Villagreca, e la riapertura in entrambe le direzioni».

Il senso unico era stato istituito dalla stesso Anni per favorire il transito dei bus di linea Arst nella frazione. Non è tutto. «Con la riapertura della ex statale 131 in tutte le direzioni, da Villagreca si potrà raggiungere Serrenti tramite la viabilità complanare a doppio senso ed il centro urbano di Nuraminis tramite la stessa ex 131 in cui sarà presente solo il traffico locale», aggiunge il primo cittadino di Nuraminis.

Mezzi pesanti

Criticità anche per il traffico di mezzi pesanti. Per chi proviene da Samatzai, e dagli stabilimenti dell’ex Italcementi e Calcidrata verso Nuraminis è prevista l’uscita obbligatoria sulla ex 131 per fare poi inversione sul cavalcavia Serrenti-Samassi e proseguire in direzione sud. Al contrario: per i mezzi pesanti che viaggiano sulla nuova 131 in direzione sud, e devono raggiungere la provinciale per Samatzai, è consigliata l’uscita a Serrenti.

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