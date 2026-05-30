Dai 31,8 gradi di Palmas Arborea alla grandine a Desulo. Una Sardegna a due facce sul fronte meteo quella di questo pomeriggio.

Se le massime si stanno ormai attestando al di sopra dei 30 gradi già a fine maggio (31,6 a Ottana e 31,4 a Orani, per stare nel Nuorese), in montagna, zona di Tascusì, si è abbattuta una violenta grandinata che ha imbiancato le strade.

Ma la perturbazione non è stata isolata.

Violenti temporali si sono registrati anche in altre zone iperlocalizzate, come il Goceano, il Meilogu e il Logudoro.

Per domani, domenica, atteso «cielo sereno o poco nuvoloso con locali addensamenti pomeridiani sui rilievi associati a deboli rovesci nel settore meridionale dell'isola. Temperature: lieve aumento delle massime nelle zone interne. Venti: a regime di brezza».

(Unioneonline)

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