SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Formula 1.
13 settembre 2026 alle 01:26

Norris soffia la pole ad Antonelli 

A Madrid McLaren davanti per 11 millesimi, quarta e quinta le Ferrari 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Madrid. La prima pole position al MadRing in Spagna, l'inedito circuito cittadino della Formula 1, è firmata Lando Norris. Il campione del mondo della McLaren ha battuto Kimi Antonelli su Mercedes di appena 11 millesimi, mentre in mentre in seconda fila si è piazzato Max Verstappen con la Red Bull a 140 millesimi dalla pole, affiancato dalla Ferrari di Lewis Hamilton. Terza fila per l'altra Rossa di Charles Leclerc e per la Mercedes di George Russell. Quarta fila per Oscar Piastri e Liam Lawson, quinta per Franco Colapinto e Arvid Lindblad.

La zampata

Una prima posizione quella conquistata sul filo da Norris molto importante in un circuito dove non sarà facilissimo sorpassare: l'inglese ha piazzato la zampata giusta nel finale prendendosi gli undici millesimi necessari a spostare sul lato esterno della prima fila la Mercedes del leader del Mondiale. «Sono estremamente sorpreso, credo sia stato uno dei giri da qualifica migliori della mia carriera», ha detto Norris, «uno di quelli nei quali riesci davvero a mettere tutto insieme. filato tutto alla perfezione». Poi ha aggiunto: «Mi sono regalato la miglior posizione possibile per il via del Gran Premio. È vero che su questa pista è difficile superare ma al mio fianco e subito alle mie spalle ho due clienti molto difficili». Da parte sua Antonelli deve digerire il verdetto del sabato ma rende onore al rivale della McLaren: «Complimenti a Norris. Io ho dato tutto quello che avevo ma nel finale ho faticato un po'. Non è facile mettere insieme il giro perfetto su una pista così. Nel complesso però abbiamo fatto un buon lavoro», ha detto il bolognese della Mercedes.

Rosse in affanno

Delusione in casa Ferrari per non essere riuscita a rialzare la testa nelle qualifiche di Madrid dopo il flop di Monza. Se Hamilton se la prende con il mancato cambio di passo della Rossa nel time attack finale, il suo compagno di squadra monegasco guarda alla gara per provare a migliorare sotto la bandiera a scacchi il suo quinto tempo sulla griglia di partenza. «Evidentemente non eravamo da pole», indica il sette volte campione del mondo, «anche quando eravamo davanti. Forse i nostri avversari hanno tirato su il motore nel finale, oppure hanno qualcosa che noi non abbiamo e non possiamo fare più di così».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio.

Un Cagliari stellare trionfa a Bergamo

I rossoblù si rimangiano l’Atalanta: finisce 1-2 e, per una notte, sono secondi 
l Nello Sport
Il focus

Turismo, ottima stagione «Ma l’Isola è al limite»

Black out e reti in sofferenza, incassi in crescita: la doppia faccia di un’annata che sarà un successo 
Marco Noce
L’ultima odissea nei racconti dei protagonisti: una volta a terra bisogna fare la denuncia al servizio “Lost and found”

I passeggeri su un volo, i bagagli in quello dopo: «Questa è la Continuità»

Caos valigie sulle tratte tra Cagliari e Milano Monta la protesta: «Non ne possiamo più»  
Alessandra Carta
Il dramma

Soffocata dal marito, nessun segno di difesa sul corpo dell’81enne

Domani l’interrogatorio di Giovanni Secci, Mariolina Seguri soffriva di gravi patologie 
Raffaele Serreli Francesco Pinna
La storia

L’amore e il mare oltre il buio

Giancarlo è cieco, Riccardo è un bagnino: assieme hanno nuotato al Poetto 
Angela Caddeo
L’intervista

Peppino Loddo: «La mia scuola è una risorsa»

Dopo anni di manifestazioni e vertenze va in pensione: «Amo il Diritto, farò l’avvocato degli ultimi» 
Lorenzo Piras
Il ritorno

Di Battista in Italia, ricoverato al Gemelli

L’aeroambulanza dell’ex esponente M5S è atterrata a Ciampino ieri all’alba 
festa dell’unità

La presidente e il Pd, le rose e le spine

Todde e Lai rinsaldano l’alleanza ma resta il punto dolente della sanità 
Caterina Fiori