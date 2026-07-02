Nonnina al traguardo dei cent’anni 

Una giornata carica di emozione, ricordi e affetto ha accompagnato la festa per il centesimo compleanno di Grazia Todde. Un traguardo straordinario celebrato dalla comunità di Bari Sardo, che ha voluto stringersi attorno alla neo centenaria. Prima di tre sorelle, nubile, signorina Grazietta ha trascorso la sua lunga vita, fatta anche di lavoro in campagna e sacrifici, donandosi, con dedizione e generosità, alla famiglia, creando un legame indissolubile con la sorella Pierina e accompagnando con amore la crescita dei suoi nipoti, ai quali ha regalato affetto, esempio di vita e preziosi insegnamenti. Ancora oggi la donna, che ha condotto uno stile di vita semplice e sano, mantiene una straordinaria lucidità, e fino a poco tempo fa occupava il suo tempo leggendo, realizzando pizzi, fregola sarda e intrattenendosi con parenti e vicine. Ieri le hanno fatto visita tutte le autorità. (ro. se.)

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