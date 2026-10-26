Non è la partenza che Sarroch voleva 

Vanno di pari passo Cus Cagliari e Sarlux Sarroch, dopo due giornate della serie A3 maschile di volley. Due risultati simili, una vittoria al tie break al primo turno e una sconfitta nel weekend con opposte, o quasi, chiavi di lettura. Se il Cus sabato ha perso in casa con Mantova, ovvero una delle pretendenti più accreditate al salto di categoria, lasciano sorpresi il risultato (0-3) e la prestazione della Sarlux a Trebaseleghe.

Sarlux Sarroch

Sui profili social, la società ha preannunciato un «profondo esame di coscienza» al rientro nell’isola. Il coach Daniele Moretti analizza il momento. Abbiamo iniziato la partita con un atteggiamento rinunciatario, dovevamo essere più aggressivi. Non dimentichiamo che contro di noi gli avversari danno sempre qualcosa in più. Cosa è successo a Trebaseleghe, evidentemente qualcuno non è ancora pronto alla pressione che ogni partita richiede, manca quella fluidità nel gioco che nelle amichevoli abbiamo dimostrato. Quindi le cose le sappiamo fare. Con Ciriè, nella prima giornata, abbiamo faticato, ma attenzione, loro giocano a memoria, sono insieme da più stagioni, e in questa fase possono incontrare formazioni rinnovate ancora in rodaggio. Noi facciamo i conti con l’assenza di Saibene, ci manca uno schiacciatore, e negli equilibri del gioco e dei cambi questo è un elemento essenziale. Ho sostituito tre titolari nel corso del secondo set, in evidente difficoltà, devo dire che chi è entrato al loro posto (Guastamacchia, Romoli, Curridori) ha portato una maggior e grinta, nel rettangolo di gioco qualche voce in più si è sentita. Non è bastato ma ho la conferma che i cambi sono affidabili e sempre pronti. Ora bisogna sbagliare il meno possibile, perdere troppi punti in avvio non va bene».

Cus Cagliari

In casa Cus Cagliari la sconfitta di sabato con Mantova è vista in moto pratico e sintetico dal coach Sandro Passaro. «Mantova ha battuto forte e bene e ha messo in difficoltà la nostra ricezione. Aggiungo che hanno attaccato con sicurezza e hanno colpito da ogni posizione anche nelle fasi di gioco che per loro sembravano complicate. Dobbiamo ripartire dalla reazione che rimesso in discussione il secondo set, e che ha consentito vincendo il terzo di riaprire la partita». Quel secondo set perso 23-25 con due attacchi mancati sul 23-24.

Mondiali donne

L’Italia detentrice è stata sorteggiata con Belgio, Colombia e Porto Rico nella Pool A della Coppa del mondo femminile che si svolgerà negli Usa e in Canada dal 20 agosto al 5 settembre 2027. Il sorteggio si è svolto a Los Angeles (California): le attuali campionesse del mondo in carica, teste di serie numero 1, giocheranno a Omaha (Nebraska).

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