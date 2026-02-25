«Noi vogliamo vincere questa Coppa» 

«L'aspetto più importante della gara di stasera è ovviamente il passaggio del turno, ma dalla mia squadra voglio vedere anche la mentalità di saper gestire la vittoria dell'andata, vincere aiuta a vincere». Così l'allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, in vista del ritorno dei playoff di Conference League contro lo Jagiellonia battuto una settimana fa per 3-0. In palio ci sono gli ottavi di finale. «Lo Jagiellonia è una squadra molto organizzata, che gioca e pressa bene - ha continuato il tecnico viola - ho sempre seguito il calcio internazionale perché c'è sempre da imparare e credo che si stiano sottovalutando questi campionati esteri non di primissimo piano, il calcio si è aperto sempre più, è in continua evoluzione. Quindi mi aspetto dai miei una prestazione importante innanzitutto dal punto di vista mentale».

Tra i titolari è prevista la presenza dell’ex centravanti del Cagliari Roberto Piccoli, autore del gol del 3-0 dell'andata: «La salvezza è la priorità ma noi facciamo la Conference non solo per onorarla ma per vincerla», ha detto Piccoli.

L'allenatore viola farà riposare diversi giocatori, gli ultimi dubbi saranno sciolti dopo l'allenamento di rifinitura questa mattina al Viola Park, anche in vista della gara di lunedì sera in Friuli contro l'Udinese. D'altra parte, la Fiorentina sta attraversando un buon momento (7 punti nelle ultime tre partite) e punta a uscire il prima possibile dalla zona retrocessione, che la vede protagonista dalla prima giornata.

RIPRODUZIONE RISERVATA