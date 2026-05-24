Netanyahu vuole garanzie: «Non avranno mai l’atomica» 

Tel Aviv. A 24 ore dall’annuncio di Trump su un’intesa con l’Iran, Benjamin Netanyahu ha rotto il silenzio postando su X una foto generata dall’Ia che lo ritrae con il presidente Usa e la didascalia: «L’Iran non avrà mai armi nucleari». È il nodo cruciale del negoziato tra Washington e Teheran. Intanto ci sono due italiani, un pugliese e un piemontese, nel gruppo della Flotilla che vuole raggiungere Gaza via terra: il gruppo è stato fermato a Sirte, in Libia. Gli attivisti, forse arrestati, sarebbero una decina.

Sul fronte della guerra in Iran, sabato sera, nel corso di una telefonata, Trump avrebbe rassicurato il primo ministro di Israele sul fatto che l'accordo finale smantellerà completamente il programma nucleare di Teheran. Il contenuto del colloquio è stato riportato da un alto funzionario di Tel Aviv e poi dallo stesso Netanyahu con un ulteriore post: «Ho parlato con Trump del memorandum d’intesa per la riapertura dello Stretto di Hormuz e dei prossimi negoziati per un accordo definitivo sul programma nucleare iraniano. Abbiamo concordato che qualsiasi accordo con l’Iran deve eliminare il pericolo nucleare». Aggiungendo: «Ciò significa smantellare i siti di arricchimento nucleare iraniani e rimuovere il materiale arricchito dal suo territorio. La partnership tra i nostri due Paesi si è dimostrata solida sul campo di battaglia e non è mai stata così forte. La mia posizione, come quella del presidente Trump, rimane invariata: l’Iran non avrà armi nucleari». Quanto al Libano, Netanyahu in Israele è molto criticato per il mancato raggiungimento della sicurezza sul fronte nord, a causa degli attacchi di Hezbollah. E questo nonostante l’Idf sia impegnato dall’8 ottobre 2023 in combattimenti sulla linea di frontiera, in difesa della popolazione ebrea. Tra i due Paese è fissato un primo incontro diretto al Pentagono il 29 maggio. In rappresentanza di Beirut, secondo il quotidiano libanese filo-Hezbollah al-Akhbar, tre generali cristiani, uno sunnita, uno sciita e uno druso. Israele ancora non ha fatto sapere la sua lista.

RIPRODUZIONE RISERVATA