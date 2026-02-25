Nel recupero l’Uta di Madau batte il Tonara  

Uta 2
Tonara 1
Uta (4-3-1-2): J. Angioni, Pionca (27’ pt Capelli), Orrù, Carrus, Milia, Mancini (27’ st. Picciau) Bratzu, Sartorio (49’ Sanna), Piro, Piras (40’ st. Pascual Sales), Porru. In panchina: Firinu, Foddis, Bevere, L. Angioni, Manca. Allenatore Madau.
Tonara (4-4-2): Sy, Poddie, Floris, Mbaye, Carboni (29’ st. Kone) , Noli, Maccioni, Chessa, Trogu, Ruggeri, Diouf. In panchina Cherchi, Brodu, Murru. Allenatore Pia.
Arbitro: Mulas di Oristano.
Reti: st 12’ (r) Milia, 17’ Carrus, 50’ Noli.
Note: ammoniti Mancini, Maccioni, Ruggeri e Poddie.
Tre punti per l’Uta nel recupero della 24ª giornata. La squadra di Madau porta a casa una vittoria fondamentale in ottica salvezza consolidandosi a centro classifica. Il Tonara resta al penultimo posto. Dopo un primo tempo ricco di occasioni per l’Uta, la ripresa regala emozioni e gol: al 12’ Milia sblocca la gara trasformando il rigore da lui stesso procurato. Cinque minuti dopo il raddoppio firmato da Carrus in mischia su calcio d’angolo. Nel recupero Noli dimezza lo svantaggio.
