VaiOnline
Promozione/a
26 febbraio 2026 alle 00:40

Nel recupero l’Uta di Madau batte il Tonara  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Uta 2

Tonara 1

Uta (4-3-1-2): J. Angioni, Pionca (27’ pt Capelli), Orrù, Carrus, Milia, Mancini (27’ st. Picciau) Bratzu, Sartorio (49’ Sanna), Piro, Piras (40’ st. Pascual Sales), Porru. In panchina: Firinu, Foddis, Bevere, L. Angioni, Manca. Allenatore Madau.

Tonara (4-4-2): Sy, Poddie, Floris, Mbaye, Carboni (29’ st. Kone) , Noli, Maccioni, Chessa, Trogu, Ruggeri, Diouf. In panchina Cherchi, Brodu, Murru. Allenatore Pia.

Arbitro: Mulas di Oristano.

Reti: st 12’ (r) Milia, 17’ Carrus, 50’ Noli.

Note: ammoniti Mancini, Maccioni, Ruggeri e Poddie.

Tre punti per l’Uta nel recupero della 24ª giornata. La squadra di Madau porta a casa una vittoria fondamentale in ottica salvezza consolidandosi a centro classifica. Il Tonara resta al penultimo posto. Dopo un primo tempo ricco di occasioni per l’Uta, la ripresa regala emozioni e gol: al 12’ Milia sblocca la gara trasformando il rigore da lui stesso procurato. Cinque minuti dopo il raddoppio firmato da Carrus in mischia su calcio d’angolo. Nel recupero Noli dimezza lo svantaggio.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Trasporti

Le tariffe per gli emigrati? Esistono solo sulla carta

Biglietti impossibili per i familiari dei residenti nell’Isola L’agevolazione è prevista sino al terzo grado di parentela 
Alessandra Carta
L’opposizione: «Legislatura al capolinea». Probabile un vertice di maggioranza a breve

Todde-Pd, aria di tempesta

Dopo lo strappo sulla sanità i Dem disertano di nuovo la Giunta 
Giuseppe Meloni
Intervista

«L’omelia con l’AI? Mai, sull’altare si va meglio a braccio»

Don Casu, parroco sassarese a Roma, e il no del Papa alle “cyberprediche” 
Celestino Tabasso
La storia

Marco Francescoli: «A Cagliari per amore»

Il figlio del “Principe” Enzo, star dei rossoblù negli anni ’90, ha scelto nel 2022 di trasferirsi in Sardegna 
Roberto Carta
Verso il voto

Giustizia, scintille tra Conte e Nordio E FI attacca la Lega

A Palermo duello sul referendum Malumori anche in maggioranza 
Milano

«Cinturrino mente, resti in cella»

Per il Gip può uccidere ancora. Pisani: caso chiaro, via subito dalla polizia 