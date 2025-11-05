VaiOnline
Via Porcu
06 novembre 2025 alle 00:36

Negozi natalizi, gli artigiani si preparano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si avvicinano le feste e le serrande abbassate di via Porcu sono pronte a rianimarsi. Nei prossimi giorni i locali sfitti da anni nella via dello shopping – dove la crisi ha picchiato più duro che altrove – si ripopoleranno grazie all’arrivo degli artigiani. Replicando l’iniziativa degli ultimi anni che ha riscosso un ottimo successo, saranno infatti i Temporary store a dare nuova linfa e colore alla strada dei negozi. Tra qualche giorno e poi sino all’Epifania, torneranno così i “maistus”, gli artigiani che metteranno in vetrina le loro opere, oggetti creati grazie alla maestria delle loro mani per accompagnare i quartesi nella ricerca dei regali di Natale.

Per Natale ritorna anche il mercatino solidale “Fatto per bene”, organizzato dall’associazione culturale e ricreativa Sette note e più. Dal 6 all’8 dicembre Sa dom’e farra si popolerà di decine di espositori che metteranno in vendita le loro creazioni , dalle borse all’uncinetto alle bamboline in pasta di zucchero e ancora cornici, saponi, segnalibri e tanto altro. Il ricavato delle vendite sarà destinato a un’associazione che si occupa di indigenti e che sarà scelta nei prossimi giorni. E sarà un'occasione per tutta la famiglia per incontrare Babbo Natale e i suoi elfi nel magico villaggio natalizio che sarà allestito nell’antica domus.

«Ogni volta cerchiamo di raccogliere fondi per chi ne ha più bisogno», dice il vice presidente dell’associazione Sette note e più Alessandro Passera, «l’anno scorso la scelta è ricaduta per la prima volta su un unico cittadino che ne aveva bisogno per acquistare un’auto per la sua disabilità».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Personaggi

La seconda vita di Nello, dal canile a casa Canalis

l De Roberto a pagina 13
L’inchiesta

Beni per due milioni sequestrati ai due capi dei narcotrafficanti

Duro colpo dopo i 27 arresti per l’operazione “Primavera fredda” 
Luigi Almiento
regione

Un’altra legge sarda impugnata a Roma

Ricorso del Governo contro la manovrina estiva per una norma sul reddito sociale 
Roberto Murgia
regione

Insulti sessisti a Todde, coro di sdegno

Lai (Pd): dov’è la parità? Deidda (FdI): offese gratuite. I sindacati: violenza assurda 
Lorenzo Piras
Inchiesta

Rifiuti e caro Tari: caccia a chi non paga e tariffa puntuale

«A Sinnai bollette meno salate per chi è più bravo a differenziare» 
Marco Noce
Capodanno

Alghero fa ballare tutta l’Italia con Gabry Ponte

Si inizia il 29 con Raf, il 30 serata dedicata agli amanti del rap 
Caterina Fiori
Il caso

Almasri arrestato a Tripoli: «Un criminale»

A gennaio rimpatriato dall’Italia con volo di Stato. Conte e Schlein: «Una vergogna» 