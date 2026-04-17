Musica e magliette bianche per l’addio a Michele 

L’ultimo saluto a Michele Murgia, il 21enne tragicamente scomparso in un incidente stradale a Uta mercoledì pomeriggio, si è trasformato in un abbraccio collettivo che ha paralizzato Assemini, tra il rombo dei motori che il giovane tanto amava e il volo di decine di palloncini bianchi e azzurri. Ieri pomeriggio, la parrocchia di San Pietro non è riuscita a contenere il dolore di un’intera generazione: centinaia di ragazzi hanno scelto di restare sul sagrato, indossando una maglietta bianca con il volto sorridente di Michele e la scritta «Sarai per sempre nel nostro cuore», lasciando lo spazio dei banchi all’intimità straziante dei familiari.

Il messaggio di pace

La celebrazione è stata officiata da don Paolo Sanna, mentre a don Efisio Zara è stata affidata la lettura del Vangelo incentrata sul dialogo tra Marta e Gesù dopo la morte di Lazzaro. Proprio su questo passo, e sulle parole «Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto», si è snodata un’omelia che ha voluto lanciare un messaggio di pace e riflessione, lontano dalle polemiche che spesso divampano dopo simili tragedie: «Siamo qui per esprimere vicinanza, cordoglio e pietà cristiana», ha esordito il sacerdote. «Questo è un atto doveroso per ogni essere umano. Ma sia chiaro: questo posto non somiglia a un’aula di tribunale. Non siamo qui per emettere giudizi o condanne. Nessuno di noi può dirsi santo, né ritenersi peccatore al cento per cento».

Contro l’odio social

Il parroco ha poi rivolto un pensiero a tutte le famiglie coinvolte nel drammatico incidente di Uta, accomunate da un dolore che lascerà strascichi inimmaginabili, invocando il dono della misericordia per la fragilità umana. Un passaggio durissimo è stato dedicato al clima mediatico: don Sanna ha chiesto maggiore consapevolezza, ribadendo che i valori umani e il dolore non possono diventare oggetto di discussione, tantomeno sui social. Ha invocato un’«alleanza educativa», necessaria per proteggere e guidare i giovani in un momento di così profondo smarrimento.

I biglietti e i fiori

In chiesa, visibilmente distrutto, anche l’amico Riccardo, rimasto coinvolto nello schianto, mentre è rimasto assente chi guidava la macchina. Il momento più struggente è arrivato al termine, quando la piazza è diventata il palcoscenico di un affetto smisurato. Tra i fiori e i nastri, i biglietti degli amici hanno raccontato un legame che va oltre la morte. «Ciao Michele, proteggici da lassù, sei la stella più luminosa del cielo. Vola alto, vola libero e spensierato. Ci mancherai Biju», recita uno dei messaggi più dolci. E ancora, le testimonianze di fratellanza: «Sono stato vicino fino all’ultimo al mio amico fratello Michele, il tuo caro amico Zizzi». Altri saluti da Nino («Ciao Biju ti voglio bene»), da Nicholas («Poi passu»), fino a Giuseppino e al gruppo di Beba, Irene e Betta. All’uscita del feretro bianco, sorretto a spalla dagli amici, un’Abarth ha fatto risuonare a tutto volume “Non lo sai” di Shiva, la musica preferita di Michele. Mentre le note e il rombo dei motori salivano verso il cielo insieme ai palloncini, la comunità ha dato l’ultimo addio al suo «Biju», promettendo che quel sorriso sulle magliette non svanirà mai nell’oblio.

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