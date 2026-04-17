Multe, a Cagliari incassi per 7,1 milioni 

Con 7,1 milioni di euro è Cagliari il comune che nel 2025 ha registrato in Sardegna i maggiori proventi da multe e sanzioni stradali agli automobilisti. Emerge dalle elaborazioni di Facile.it su dati Siope, che hanno messo in luce come, lo scorso anno, gli incassi complessivi dichiarati dai soli comuni capoluogo di provincia abbiano superato gli 11,2 milioni di euro. L’importo è in aumento del 50% rispetto al 2024, quando la cifra superava di poco i 7,5 milioni di euro.

La classifica

Dunque, Cagliari è in testa alla classifica. Al secondo posto si trova Sassari, con 2,2 milioni di euro, seguito da Oristano, con 1,1 milioni di euro. Continuando a scorrere la lista dei capoluogo di provincia sardi, si trova Nuoro, con quasi 647mila euro. Chiude la graduatoria regionale il comune di Carbonia, che ha incassato 242mila euro.

Pur considerando che le violazioni non vengono contestate ai soli residenti ma a chiunque viaggi sulle strade del comune, e che in alcune aree del Paese turisti e pendolari contribuiscono notevolmente al bilancio, se si guarda alla “multa pro capite”, calcolata da Facile.it come rapporto tra proventi registrati nel Siope e numero di abitanti residenti, la classifica cambia.

L’analisi

In vetta alla classifica, con una “multa pro capite” pari a 48 euro, si trova ancora una volta il comune di Cagliari. Segue al secondo posto il comune di Oristano, con un valore pro capite pari a 36 euro. Sul gradino più basso del podio c’è il comune di Nuoro (19 euro). Poi ci sono Sassari (18 euro) e Carbonia, con un valore di “multa pro capite” pari a 9 euro.

I piccoli

Riguardo ai comuni con meno di 5.000 residenti, al primo posto si posiziona Monastir – dove influisce sui conti l’autovelox della 131 – che, a fronte di 4.718 abitanti, nel 2025 ha registrato proventi da multe stradali per oltre 2,9 milioni di euro.

Al secondo posto Villasimius, con 3.721 abitanti e quasi 428mila euro di incassi da multe stradali; al terzo posto Castiadas: 1.707 abitanti e poco meno di 308mila euro di multe per violazioni del Codice della strada.Sul fronte delle assicurazioni, secondo l’osservatorio Rc auto di Facile.it i premi medi hanno smesso di crescere: a marzo 2026 per assicurare un veicolo a quattro ruote in Sardegna occorrevano, in media, 567,64 euro, valore in linea con marzo 2025.

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